Gravina: "Prima di ripartire con il campionato saranno necessarie tre settimane di allenamenti"

Per quanto tempo i giocatori resteranno rinchiusi nei centri sportivi? E' una delle domande poste a Gabriele Gravina, presidente della FIGC, nel corso di una intervista rilasciata a 'Radio Rai Uno': "Chi dice che gli atleti saranno rinchiusi fino alla fine dice una cosa non vera: c'è bisogno di un periodo di chiusura, di controlli per garantire le negatività da parte di tutti i protagonisti che partecipano a determinati eventi perché se sono tutti negativi è evidente che poi non può esserci contagio. Quindi massima attenzione e poi ci sono tutta una serie di procedure di controllo".



Per quanto tempo i giocatori resterebbero rinchiusi?

"Sono previste tre settimane, poi si riparte con movimenti e trasferimenti con le gare che ripartirebbero tra fine maggio e i primi di giugno".



Gli allenamenti, stando anche alle ultime dichiarazioni del Ministro Vincenzo Spadafora, dovrebbero ripartire il 4 maggio.