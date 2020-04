Frenata sul taglio stipendi: ecco la situazione nazionale e quella dell'Udinese

La ripresa degli allenamenti, fissata (se non ci saranno ripensamenti) per il prossimo 4 maggio, ha momentaneamente congelato le trattative per il taglio degli stipendi dei calciatori. Con il riavvicinarsi al ritorno in attività a pieno servizio diventa più difficile parlare di decurtazione dei compensi. Il lavoro all'interno dei centri sportivi sarebbe incompatibile con l'interruzione dei pagamenti dei club agli atleti: il taglio effettivo agli stipendi dei tesserati sarebbe pari a un mese, massimo un mese e mezzo, equivalente all'incirca al periodo di effettiva sospensione degli allenamenti collettivi.

La situazione a Udine - Ad oggi non abbiamo ancora avuto nessuna notizia a riguardo di un incontro tra la società bianconera e il rappresentante dei giocatori designato in Kevin Lasagna. Per ora si continua così, in attesa di decisioni a livello nazionale. C'è la volontà, comuqnue, di trovare una soluzione che possa venire incontro alle esigenze di tutti. I rapporti tra le parti, al contrario di quello che sta accadendo in altri club, non sono affatto tesi.