Fofana: "Gotti aiuta sempre questa squadra, grande prestazione di tutti"

Seko Fofana, che ha messo a referto assist e gol vittoria, ha parlato ai microfoni di Udinese TV: "È stato emozionante, perchè volevamo vincere, l'avevamo promesso ai tifosi ieri in albergo, oggi abbiamo visto un grande pubblico, che ci ha sostenuto in questa gara, la dedica è per loro. Ho avuto sei mesi duri, non era facile, anche oggi non dimentico queste cose, però Gotti aiuta sempre questa squadra, dice le cose in faccia, parla con tutti. Ho lavorato, credo in me, cerco di dare sempre il massimo. È vero che io e De Paul siamo tra i senatori, ma ci sono anche tutti i miei compagni, senza non potremmo fare niente, sono contento per Rodri perchè ha passato un periodo complicato, dobbiamo essere pazienti con lui, oggi ha risposto alla grande e mi fa piacere".