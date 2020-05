FIGC, per il protocollo incontro interlocutorio: 2 punti critici. Ora il Cts informerà Speranza

Arrivano le prime indiscrezioni dopo l'incontro tra il Comitato tecnico-scientifico e la FIGC per la ripresa del campionato.a riunione è durata un'ora e mezzo e adesso il Ctf presenterà una relazione al ministero della Salute. Trattati i temi più caldi come la disponibilità dei tamponi e la gestione dei casi di positività, ma le decisioni verranno prese dopo che il Ministro Speranza avrà visionato le relazioni. La FIGC ha dato la massima disponibilità e garantito la collaborazione per risolvere tutte le problematiche e ha messo sul tavolo l'esempio della Germania sulla gestione delle positività, per capire se può essere applicata in Italia oppure se le misure dovranno essere più restrittive. Come previsto si è trattato dunque di un incontro interlocutorio, in attesa dei pareri del Governo una volta che avrà ricevuto la relazione.