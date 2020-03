Emergenza Coronavirus. Taglio stipendi, per la FIGC non si tratta di un problema urgente

La FIGC non ha gradito la proposta della Serie A di congelare gli stipendi dei calciatori per il mese di marzo. A riportarlo è Tuttosport, che spiega i motivi. Non tanto per la questione in sé, ma per la non-urgenza su questo tema, visto che il pagamento dovrebbe essere effettuato entro la fine di maggio. L'unico risultato rischia di essere una tensione maggiore con l'AIC, che chiede soltanto di posticipare al problema a quando sarà chiara l'entità del danno.