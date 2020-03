Emergenza Coronavirus. Oggi riunione presidenti A: Lotito contro tutti per la ripresa degli allenamenti...

Nella giornata di oggi andrà in scena l’assemblea a distanza dei presidenti di Serie A, per stabilire quando tornare ad allenarsi, e non solo. Claudio Lotito, presidente della Lazio, contro gli altri 19, e alla fine anche lui dovrà arrendersi: si tornerà in campo il 4 aprile, ovvero il giorno dopo quello consigliato dalla Federazione dei medici sportivi.



Le precauzioni - I giocatori si alleneranno divisi in piccoli gruppi. Le sedute collettive, in cui si potrà tornare a esercitare anche la tattica, verranno rimandate di oltre dieci giorni: appuntamento al 15 aprile.