Ekong: "Siamo felici della prestazione ma arrabbiati perché avremmo meritato di più"

William Troost-Ekong si è ritrovato a marcare Ibrahimovic quest'oggi e ha svolto alla perfezione il compito affidatogli da Gotti, fornendo una prestazione di alto livello: "Siamo felici della prestazione ma arrabbiati perché avremmo meritato di più - ha esordito ai microfoni di Udinese Tv -. Negli ultimi minuti non eravamo concentrati come lo siamo di solito e purtroppo abbiamo preso gol. Penso che se giochiamo così tutte le partite possiamo conquistare molti punti ancora ma dobbiamo mantenere il momento. Ibrahimovic? Lui è un giocatore molto forte, è stata una partita difficile ma nell'uno contro uno penso di aver tenuto bene. Peccato che non sia finita al meglio".