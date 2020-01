Delser, coach Matassini: "E' stata una battaglia durissima. Le ragazze hanno voluto vincere a tutti i costi"

Queste le dichiarazioni di coach Alberto Matassini dopo il successo: “Siamo arrivati a Mantova con la consapevolezza che sarebbe stata una battaglia durissima e questa si è rivelata. Brave Carlotta Rainis e Anna Turel a mettere sul finale due tiri importanti, però devo dire che è stata l’intera squadra in difesa che ha vinto negli ultimi minuti. Andare in ritmo in difesa aiuta a fare qualche canestro in più, per cui brave tutte le ragazze che sono entrate in campo nell’ultimo quarto e che hanno voluto vincere la partita. Poi una menzione particolare per chi poi l’ha buttata dentro va fatta. Inoltre, non vorrei dimenticare Elena Vella, perché lei ha attaccato il ferro nel momento di maggiore difficoltà e ci ha riacceso. La parte del finale di partita è stata molto buona. Ci sono comunque degli errori e delle cose da correggere, per questo dobbiamo continuare a mettere serietà e umiltà. Prendiamo il buono di questa partita, perché al di là del risultato finale, abbiamo fatto un buon ultimo quarto”.

“Iniziamo questo girone di ritorno diversamente da come era iniziato quello di andata. Mi auguro che questa seconda parte di stagione possa essere di grande lavoro, di maggiore maturità e di disponibilità. Se le ragazze dimostrano la disponibilità dell’ultimo quarto di oggi e lavorano duramente, faranno dei buoni miglioramenti, che potranno portare a qualche risultato in più. Dobbiamo rimanere sul pezzo e sapere che la nostra strada verso la tranquillità in classifica è ancora lunga e passa anche e soprattutto dalla partita di sabato prossimo contro Milano. Gioiamo di questa vittoria, ma continuiamo a lavorare duramente per portare a casa nuovi successi”.