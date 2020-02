De Paul: "In futuro voglio giocare la Champions League"

Intervista alle colonne di Tuttosport fra presente e futuro per Rodrigo De Paul, trequartista argentino dell'Udinese. In merito a quello che sarà il prosieguo della sua carriera il dieci friulano ha dichiarato: «Lo dico tranquillamente: io non voglio rimanere sempre alla stessa riga. Ho giocato la Champions a 19 anni con il Valencia e voglio tornare a farlo. Voglio andare a un Mondiale (e ora iniziano le qualificazioni) e voglio provare a vincere la Coppa America che si gioca in Argentina a giugno. Poi, in estate, parleremo di tutto il resto. Se mi piacerebbe essere allenato da Conte? Sì come esserlo da tutti gli allenatori top".