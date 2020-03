Dal Governo arriva il sì agli allenamenti per i professionisti. Ferma tutta l'attività dilettantistica

Allenamenti sì o allenamenti no? Da oggi sono parecchie le squadre di A che hanno deciso volontariamente di sospendere questa settimana gli allenamenti, non l'Udinese che invece continua regolarmente le sedute al Bruseschi. Allenamenti che il Governo ha consentito nella mattinata odierna. Allenarsi si può, l'attività dei professionisti non rientra nella serrata generale imposta per contrastare il diffondersi del coronavirus.

Il decreto firmato dal presidente del consiglio permette, però, di allenarsi solo agli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale. Cancelli chiusi, invece, per l'attività dilettantistica.

Di seguito il passaggio del decreto.

"Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».