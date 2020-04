Cristo Gonzalez dalla Spagna: "Il mio presente è all'Huesca, per il futuro mi rimetto alla decisione del club"

Per Cristo Gonzalez una toccata e fuga a Udine, poi il presito all'Huesca. Ma il futuro? L'attaccante che la scorsa estate l'Udinese ha prelevato dal Real Madrid Castilla, potrebbe restare ancora in Spagna: “Questo è un momento assai delicato, non possiamo pensare solo al calcio quando ci sono tante persone che perdono i propri cari. La cosa più importante ora è controllare la pandemia. La prossima stagione? Per me non sarebbe un problema restare all'Huesca, mi sono trovato bene e potrei rinnovare. In ogni caso mi rimetto alle decisioni dei club”.