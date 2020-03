Criscitiello: "Governo folle, Spadafora vuole modificare la legge Melandri. Ok allo stop, basta che non si ripeta lo scempio dell'ultima giornata"

A commentare la difficile situazione legata all'emergenza coronavirus è stato anche il direttore di Udinese Tv Michele Criscitiello: "Peggio del governo del calcio c'è soltanto il Governo italiano che sta facendo cose folli. Il ministro Spadafora sta cercando di sfruttare la brutta vicenda del coronavirus per andare a modificare la legge Melandri, è questo è il suo obiettivo, vuole consentire ad un operatore soltanto di avere l'esclusiva dei diritti tv. C'è qualcosa di politico più che di necessità.

Stop a tutto? Lo deve decidere una volta per tutte il Governo. Va bene fermarsi fino al 3 aprile, perderemo tutti. Basta che non si ripeta lo scempio dell'ultima giornata, quello che abbiamo visto non è calcio.

Cosa accadrà? La Lega vorrebbe continuare a giocare, il Coni e il Governo hanno detto no. Alla fine emergerà la linea del no, anche i club di A dovranno fermarsi. Ora la Figc, con Gravina in primis, sta cercando di convincere la UEFA a spostare l'Europeo, permettendo così al campionato di slittare di qualche settimana. Non sarà facile, il rischio che ne esca un pasticcio è elevato. Secondo me l'Europeo, visto che il virus si sta diffondendo anche in altri paesi, in Germania e Francia, non si potrà disputare".