Cosa succederà al Consiglio Federale? Ipotesi sospensione fino al 5 aprile e slittamento del campionato. Ma di mezzo c'è l'Europeo

Che succederà domani nel Consiglio Federale? Si andrà verso la sospensione del campionato o si continuerà a giocare a porte chiuse? Le anticipazioni che abbiamo raccolto vanno ci indicano che l'orientamento generale è di spostare i campionati. Stop per un mese, fino al prossimo 5 aprile e slittamento delle gare a giugno. Ovviamente, quello di domani, sarà un consiglio critico, con tante situazioni da sviscerare. Il vero ostacolo allo slittamente del campionato è rappresentato dall'Europeo, manifestazione che per forza di cose investe le competizioni internazionali e il calcio internazionale. Di concerto con la UEFA si sta cercando studiare un’ipotesi di spostamento degli europei, idea che in molti però, Ceferin in primis, non vogliono nemmeno mettere in preventivo.

L'altra ipotesi è quella di continuare a giocare a porte chiuse, mantenendo così una parvenza di continuità, di normalità. Il problema in questo caso è rappresentato dai tanti accorgimenti che disputare una partita a porte chiuse comporta e che, una situazione che per i club potrebbe essere problematica.

Non solo l'organizzazione della gara, da valutare è il permesso dell'attività in sé visto che per il Governo è problematico anche far giocare le squadre, perché c’è un contatto fisico. Diventa difficile pensare che si possa svolgere l’attività del gioco del calcio in una condizione di assenza di contatto.