Bologna-Udinese, i precedenti

Quella in programma al “Dall’Ara” tra Bologna e Udinese sarà la sfida numero 70 in serie A (la numero 80 considerati anche gli scontri in serie B e in Coppa Italia). Il primo incontro nel massimo campionato porta la data del 12 novembre 1950 e al “Moretti” i bianconeri di Guido Testolina sconfissero i rosso blu di Edmund Crawford (poi sostituito da Raffaele Sansone nelle ultime due gare del torneo) per 2-1 con reti Erling Soerensen, Perissinotto e Cervellati. Nel ritorno il Bologna superò l’Udinese per 5-2, reti, nell’ordine, di Garcia, doppietta di Cappello, Paulinich, doppietta di Cervellati e Darin. I precedenti dei 69 incontri sono: VITTORIE BOLOGNA: 26. VITTORIE UDINESE: 25. PAREGGI: 18. Anche in fatto di gol realizzato è in vantaggio il Bologna come riportiamo di seguito.