Becao: "Per la ripresa degli allenamenti serve sicurezza"

In attesa di capire se si potrà tornare o meno a giocare sono molti i giocatori stranieri che hanno deciso di passare la quarentena in Italia senza rientrare nel loro paese. Uno di questi Rodrigo Becao. Il barsiliano ha così raccontato le sue sensazioni: "La situazione in Italia oggi è leggermente migliore. All'inizio, è stato piuttosto spaventoso. Oggi le persone rispettano meglio le regole e affrontano questa pandemia in modo diverso. Secondo me, la quarantena, che è stata molto rispettata, è stata la ragione che ha davvero fatto diminuire il numero di infetti e morti qui in Italia".

Il difensore ha parlato poi della possibile ripresa della stagione: "Qualsiasi azione, devi essere molto sicuro di ciò che stai facendo. Non si può giocare con la salute. Perché l'allenamento possa riprendere, tutto deve essere in ordine e in completa sicurezza per i giocatori e tutti coloro che ne saranno coinvolti".