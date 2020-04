Anche in questo periodo di quarantena forza allenarsi regolarmente è un must per i giocatori di calcio. Il capitano dell'Udinese Kevin Lasagna non si ferma: l'attaccante bianconero ha deciso di continuare gli allenamenti in famiglia. Pantaloncini corti e canottiera in compagnia della moglie ha fatto alcuni esercizi. Il peso usato? Il piccolo di casa Lasagna, Tommaso.