AIC, Tommasi: "Non tutte le squadre sono in grado di rispettare il protocollo. Prestiti? Possono essere prolungati"

Il presidente dell'AIC, Damiano Tommasi, ha parlato in merito alla ripartenza del campionato: "Al momento non abbiamo la soluzione, la nostra attenzione è rivolta alle fasce economiche più basse, alle categorie non professionistiche ed alla salute degli atleti. Siamo in contatto con altri Sindacati europei, capire quali sarebbero i rischi e le precauzioni".

Ci sono novità sui contratti in scadenza il 30 giugno?

"La FIFA ha sciolto dubbi dal punto di vista sportivo. Se le stagioni vengono prolungate anche i contratti lo saranno sempre però previo accordo con i club titolari dell'accordo".

Cosa pensa del protocollo della FIGC?

"Speriamo di avere conferme, siamo in attesa. Al momento è sicuramente qualcosa di impegnativo perché molte società non sono nelle condizioni di rispettare queste condizioni dal punto di vista infrastrutturale, ma sono valutazione che non spettano all'AIC".