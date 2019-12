Si è chiusa la pausa per le festività in casa Lecce. Questa mattina la squadra di Fabio Liverani si è ritrovata in vista del primo impegno del 2020 contro l'Udinese. Hanno lavorato in differenziato Majer, Meccariello e Calderoni. Assenti in permesso Babacar, Farias e Vera il cui rientro è previsto nel pomeriggio di oggi.