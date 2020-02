QUI HELLAS - Scaligeri puniti dal giudice sportivo con 3000€ di ammenda

Dopo la ventitreesima giornata di Serie A il giudice sportivo ha comminato multe a Fiorentina, Roma e Hellas Verona. Questo il dettaglio:

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.