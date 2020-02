I gialloblù hanno sostenuto oggi una nuova seduta mattutina. Dopo una sessione di lavoro in palestra, la squadra ha proseguito l'allenamento sul campo con riscaldamento tecnico e una serie di esercitazioni sul possesso palla, per chiudere con alcune mini partite a campo ridotto. Domani è in programma una nuova seduta, sempre a porte chiuse.