QUI BOLOGNA - L'amministratore delegato Fenucci: "Tante assenze, contro l'Udinese dobbiamo stringere i denti"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del rinnovo della partnership con Macron, l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha parlato anche del momento della squadra: “Abbiamo tante assenze, bisogna stringere i denti per i prossimi 15 giorni in attesa di recuperare tutti al meglio. Il problema non è tanto schierare un 11 valido quanto la mancanza di ricambi in panchina, che spesso Mihajlovic usa per ribaltare le partite. Qualcuno degli infortunati può tornare contro la Lazio”.