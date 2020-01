Pescara, Legrottaglie: "Grande prestazione, questa squadra se aggredisce fin da subito può arrivare lontano"

Queste le parole di mister Legrottaglie, che ha ottenuto una vittoria alla prima sulla panchina del Pescara.

Una bella vittoria, con anche i complimenti degli avversari: “Prendo i complimenti che sono stati fatti dal Pordenone e li giro ai giocatori e al pubblico, che sono stati bravissimi, non era facile giocare come oggi. Ho visto una squadra forte, che se c'è con la testa e ci mette la gamba non ha alcun limite. Ringrazio Tesser, sono complimenti importanti. Condivido la gioia della vittoria con la mia famiglia e chi mi è stato vicino”

Ora la palla al presidente: “L'accordo era quello di allenare il Pescara contro il Pordenone, poi ora deciderà il presidente che è a capo di tutto. Se vorrà farmi continuare sarò contento, sennò lo ringrazierò comunque per l'occasione che mi è stata data”

Cos'è cambiato? “Ho visto il Pescara allo stadio prima di oggi, ero convinto che se avesse acquisito la voglia di recuperare palla sempre anche andando alti questa squadra non avrebbe avuto limiti. Oggi quella voglia c'è stata ed è andata bene. Io quando alleno è come se giocassi, in campo spingo sempre i miei a dare il massimo, i ragazzi della Primavera mi hanno seguito e oggi hanno fatto lo stesso quelli della prima squadra. Ringrazio anzi i ragazzi della Primavera perchè è grazie a loro se sono qui”