Milan, possibile forfait di Donnarumma. Contro l'Udinese tocca a Begovic

Una vigilia con tre portieri in lizza per difendere i pali del Milan domani alle 12.30 a San Siro contro l’Udinese. Tutto dipende dall’ultimo test sulle condizioni di Gigio Donnarumma. In caso di esito negativo Pioli dovrà scegliere tra il fratello Antonio e il nuovo arrivato Asmir Begovic. Ieri Donnarumma ha effettuato parte dell’allenamento insieme ai compagni, dimostrando di essere sulla buona strada per recuperare dal problema muscolare che lo aveva tenuto lontano dagli ottavi di Coppa Italia con la Spal: una contrattura al retto femorale della coscia sinistra con presenza di un edema dopo la vittoria di Cagliari. Ma servirà ancora un collaudo. Il responso definitivo sulla possibilità di vedere in campo il numero 99 domani è legato alla valutazione delle sue condizioni nella rifinitura di oggi. Gigio proverà: poi toccherà a Pioli e staff medico decidere in base alle sensazioni del portiere dopo il lavoro sul campo di Milanello. Fino a ieri sera prevaleva una certa cautela. Meglio non sbilanciarsi. Tutto rimandato a oggi. In caso di forfait del titolare rossonero, dovrebbe partire dal primo minuto Begovic, appena ingaggiato dal Milan per sostituire Reina nel ruolo di portiere di riserva.