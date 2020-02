Brescia-Udinese 1-1, le PAGELLE DEGLI AVVERSARI: Bisoli illude, positiva la prova di Balotelli. Joronen miracoloso

Il Brescia va ad un passo dai tre punti contro l'Udinese. Alla prima di Lopez le rondinelle, ancora in piena crisi, cercano con voglia e coraggio i tre punti. Bisoli illude dopo una gara in trincea, poi De Paul però riporta tutto in parità.

Joronen 7 - Miracoloso su De Maio e Okaka nel primo tempo, così come nell'intervento che devia sulla traversa il gran tiro di De Paul dopo un’ora di gioco. Sfortunato e non impeccabile invece al 92’, quando la leggera deviazione di Cistana lo manda fuori causa in occasione dell’1-1.

Sabelli 6 - Ispira il vantaggio del Brescia con un lunghissimo lancio dalla metà campo a sfruttare i centimetri di Ayé. Per il resto soffre la fisicità di Sema, pur senza macchiare la sua partita con errori gravi.

Chancellor 6 - Attento e preciso nel primo tempo, roccioso e impervio nella ripresa. Dalle sue parti non si passa.

Cistana 6 - Sbroglia un paio di situazioni pericolose nei primi 45’, si conferma nei secondi pur mettendo involontariamente la gamba sul tiro di De Paul che beffa il suo portiere.

Martella 5,5 - Ha spesso la peggio dinanzi alle scorribande di Stryger Larsen sulla fascia di sua competenza, oltre a non apportare il contributo necessario in fase di spinta.

Bisoli 7 - Impegna Musso con un tiro-cross velenoso a inizio secondo tempo, poi nel finale illude il Rigamonti col suo primo gol in Serie A. Un sigillo meritato che premia la sua smisurata abnegazione.

Tonali 6 - Poco brillante, anche se difficilmente sbaglia i tempi e le misure dei passaggi. È comunque sufficiente.

Dessena 5,5 - Non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e si vede: bada al sodo senza eccellere (Dal 67’ Bjarnason 5,5 - Non entra mai del tutto in partita e sbaglia un paio di palloni facili facili).

Spalek 5 - Mai pericoloso nel ruolo di trequartista alle spalle di Balotelli e Ayé. Sbaglia l’ennesima giocata al 58’ e viene inevitabilmente sostituito (Dal 59’ Zmrhal 6 - La sua freschezza e le sue qualità sulla trequarti danno una scossa al Brescia dopo un’ora di noia totale).

Ayé 5,5 - Con Torregrossa squalificato, anche mister Diego Lopez sceglie lui rispetto a Donnarumma al fianco di Balotelli. Il risultato? Un’altra prova poco convincente del francese, che partecipa però - seppur non attivamente - all’azione del gol (Dall’85’ Donnarumma s.v.).

Balotelli 6,5 - Un gran tiro sopra la traversa nel primo tempo e le principali iniziative nella metà campo bianconera: oggi non punge, ma questo Brescia non può fare a meno di ‘SuperMario’.

Lopez 6 - Oggi sarebbe potuta andare meglio, visto che il suo Brescia era riuscito a passare in vantaggio all’81’ sfiorando pure il raddoppio nel finale con Donnarumma. Ma anche molto, molto peggio, considerando le due traverse e la mole di gioco superiore costruita dall’Udinese per 90 minuti. Diego Lopez non ha stravolto i suoi, è ripartito dalle certezze di Corini e, dopo un primo tempo incolore, almeno nella ripresa si è vista una reazione. Bene la fase difensiva, meno quella offensiva. Il lavoro da fare è tanto, il tempo però è poco. E i successi di Genoa e Lecce non hanno certo aiutato...