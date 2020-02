UFFICIALE - Futuro in Serie B per l'ex Primavera Crespi: è un nuovo giocatore del Crotone

Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gian Marco Crespi: il giovane portiere, che si sta mettendo in mostra per le sue ottime prestazioni nel campionato di Serie C, è stato acquistato a titolo definitivo dall’Associazione Calcio Gozzano, e contestualmente è stato ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 allo stesso club.

Crespi, nato il 28 giugno del 2001 a Udine, dove ha compiuto tutta la trafila del settore giovanile prima di trasferirsi a Gozzano, è considerato uno dei talenti più interessanti nel ruolo e rappresenta quindi un colpo importantissimo in chiave futura: per assicurarselo i rossoblù hanno bruciato la concorrenza di importanti club di Serie A e B, disposti a mettere sul piatto proposte molto allettanti.