Ore di riflessione in casa Pescara per trovare la nuova guida tecnica al posto di Luciano Zauri. Al momento i nomi valutati dalla dirigenza biancazzurra sono cinque: si va da Gigi Di Biagio a Pasquale Marino, passando per Stefano Colantuono, Bepi Pillon e Roberto Stellone, con quest'ultimo che risiede nella città abruzzese da due anni con la famiglia per scelta. Lo riporta Il Corriere dello Sport.