Floro Flores: "Il fisico non mi permette di andare avanti. Tanti momenti belli, i gol in Europa con l'Udinese"

Antonio Floro Flores ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, una decisione assai sofferta che l'ex bianconero ha così commentato: "Ho scelto questo lavoro non solo perché rende bene e ti fa vivere bene, ma perché lo amo e ci ho sempre messo tutto me stesso. Mi ero ripromesso che la mattina che mi fossi svegliato senza la voglia del bambino che mi ha contraddistinto negli anni, avrei smesso. Da tempo la mattina fatico ad alzarmi dal letto, ci metto un quarto d’ora per rimettermi in movimento; questa cosa mi ha pesato. Ho sempre giocato con il massimo impegno, l’anima e il cuore, ma il fisico non mi permette di andare avanti, altrimenti avrei giocato fino a 80 anni. Cosa farò? Sto già seguendo il corso da allenatori. Prenderò il patentino e poi vedremo con la Casertana il da farsi. Di momenti belli ne ricordo tanti: il debutto in A col Napoli, il primo gol con la Sampdoria, gli anni difficili di Perugia, che mi hanno fatto comunque crescere, i derby, i gol in Europa con la maglia dell’Udinese, ma anche le ultime come la salvezza con il Sassuolo. A tutte queste città ho dato sempre il massimo del rispetto".