Bruno Fernandes ad un passo dal Manchester United: domani possibile ultima gara con lo Sporting

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese siamo al rettilineo finale per il trasferimento di Bruno Fernandes dallo Sporting CP al Manchester United. Il trequartista potrebbe essere presente domenica ad Anfield, se pur da spettatore, per vedere la sfida di Premier League che vedrà i red devils impegnati sul campo della capolista Liverpool. Tuttavia, lo Sporting prima di cederlo per una cifra attorno ai 70 milioni di euro, lo vorrebbe in campo venerdì per il derby contro il Benfica.