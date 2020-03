Badu: "Non è facile accettare la scomparsa di mia sorella, sebbene ora lei sia in un posto migliore"

Emmanuel Badu, centrocampista del Verona, attraverso il proprio account Instagram ha scritto un messaggio a poche ore dalla terribile scomparsa di Hagar, sua sorella, uccisa mercoledì in Ghana: "Questo è il tempo in cui la mia fede viene messa alla prova. Sebbene mia sorella Hagar sia ora in un posto migliore, dove nessuno può farle del male, non è facile per me accettare la sua improvvisa scomparsa. I vostri messaggi amorevoli, le vostre condoglianze, il vostro cordoglio, il vostro infinito supporto mi hanno portato sul cammino della guarigione e sarà eternamente grato a voi tutti".