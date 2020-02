Sconfitte nel weekend per l'Under 15 e l'Under 14

Prosegue il momento difficile della formazione Under 15. Sempre contro la Spal, l’undici allenato da Simone Zompicchiatti si vede sfuggire la vittoria negli ultimi otto minuti di gioco, quando dall’1-0 per i bianconeri (rete di Russo all’8’ della ripresa) la compagine estensa realizza due reti e si porta a casa l’intera posta. L’Udinese scivola così in ottava posizione, sopravanzata dall’Atalanta.

Sconfitta anche l’Under 14 di Matteo De Biaggio: 3-1 in quel di Padova. Non basta la rete di Tommaso Dario, al 12’ del secondo tempo, per riaprire un match che, nella prima frazione, si era già indirizzato a favore dei patavini con i gol di Siviero e Caporello e che viene chiuso definitivamente da Menmassine a tre minuti dal triplice fischio.