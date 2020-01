Giovanili, il programma del weekend: per la Primavera amichevole contro il Padova

Secondo weekend del 2020 per quel che riguarda le attività del settore giovanile. In campo tutte le formazioni dell'Udinese Calcio pronte a dare il massimo anche in questa seconda parte di stagione e impegnate tra sabato e domenica in partite di campionato, amichevoli o tornei.



Questo il programma di sabato 11 gennaio 2020:

ore 14:30 M/Primavera Udinese-Padova (amichevole);

ore 15:00 F/Pulcine Udinese-CentroSedia;

ore 15:05 M/U9 Aquileia-Udinese;

ore 15:30 M/U11 (allenamento);

ore 15:30 M/U12 Ol3-Udinese;

ore 15:30 M/U13 (allenamento);

ore 15:55 M/U10 Brda-Udinese;

ore 16:30 F/U15 Portogruaro-Udinese (amichevole);

ore 18:00 F/U17 Udinese-W.Venezia



Qui di seguito il programma di domenica 12 gennaio 2020:

ore 09:45 M/U12 Udinese-MestrinoRubano (amichevole);

ore 10:00 M/U14 Udinese-Arzignano;

ore 11:00 F/Esordienti Udinese-Sedegliano;

ore 14:30 M/U15 Atalanta-Udinese;

ore 14:30 M/U17 Cagliari-Udinese;

ore 15:00 M/U16 Atalanta-Udinese.