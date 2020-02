Zeegelaar, presentazione: "Prima di venire qui c'erano alcune cose da chiarire, pronto a dare il mio contributo per l'obiettivo"

Presentato insieme a Prodl anche Zeegelaar, si tratta di un ritorno in bianconero per lui, per una trattativa che poteva andare in porto già in estate: “Mi sarebbe piaciuto molto arrivare qui prima, ma c'erano ancora delle cose da approfondire e chiarire, ma ringrazio Collavino e Marino per avermi voluto qui. Carattestiche? Normalmente gioco come quinto di centrocampo, è il mio ruolo principale, ma non avrò problemi ad accettare qualsiasi ruolo mi chiederà di ricoprire il mister. Stagione scorsa? L'anno scorso sono arrivato in un momento difficile, ma abbiamo raggiunto il risultato, siamo una squadra combattiva e tutti insieme ne siamo usciti. Concorrenza di Sema? Sema lo conosco da molto tempo, abbiamo giocato assieme a Watford, la competizione ci sarà ma sarà sana”.