Pordenone - Juve Stabia 2 - 1: Ramarri tornano a vincere in casa. Gavazzi e Strizzolo lanciano la volata playoff

Torna alla vittoria in casa la squadra di mister Tesser dopo una partita a tratti bruttina decisa da due colpi di testa di Gavazzi e Strizzolo, uno per tempo. In mezzo il momentaneo pareggio degli ospiti con il rigore di Di Mariano nell'unica vera occasione costruita dai campani. Il Pordenone raggiunge i 42 punti utili per la salvezza che il mister pone alla quota di 46/47 punti.

Primo tempo con molti errori di costruzione fatti da entrambe le formazioni. Il ritmo partita stenta a decollare non aiutato dai continui interventi arbitrali che interrompono il gioco sanzionando contatti anche molto leggeri. Ne viene fuori una partita nervosa con molti gialli anche nei primissimi minuti. L'unico squillo della prima frazione avviene al 32', quando Gasbarro salta il diretto avversario e mette un cross per la testa di Gavazzi che porta avanti i ramarri.

La ripresa si apre sulla falsa riga della prima frazione. I neroverdi si abbassano e lasciano attaccare la Juve Stabia per poi colpire con le ripartenze di Strizzolo e Ciurria, in campo al posto di Bocalon. Il Pordenone non affonda e subisce il pari su calcio di rigore siglato da Di Mariano dopo un fallo di Gasbarro. Si risvegliano allora i padroni di casa che alzano il ritmo di gioco alla ricerca del nuovo vantaggio. Lo trova Strizzolo con un imperioso stacco di testa su angolo di Burrai. Il forcing finale della Juve Stabia non porta grandi pericoli alla porta difesa da Di Gregorio.

Pordenone che, grazie alle ultime due vittorie consecutive, si rilancia in piena zona playoff, allontana i pericoli della bassa classifica, mai realmente toccata dai friulani in questa loro prima stagione in serie B. Il mister pone il primo obiettivo stagionale: quei famosi 46/47 punti necessari per raggiungere la quota salvezza. Arrivati a quel punto si potrà sognare in grande. Questi ragazzi, il loro allenatore, la società ed i tifosi tutti si meritano di sperare fino in fondo che il sogno neroverde possa avverarsi, consapevoli che, comunque vada a finire, si è fatto qualcosa di straordinario in questa stagione