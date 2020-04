L'Udinese e la possibile ripartenza: bianconeri che propendono per lo stop definitivo

Riprendere a giocare o no? Sarà una settimana decisiva, con buona parte dei club che restano in posizione d'attesa perché dovrà essere il Governo, nella giornata di domani, a rendere note direttive e linee guida. C'è però chi s'è già esposto, e in questi giorni sta pubblicamente remando contro la ripresa del campionato di Serie A: sono Torino e Brescia, con Urbano Cairo e Massimo Cellino che rappresentano in questo momento i falchi del no.

E l'Udinese? La posizione del club friulano si sta delineando di giorno in girono. Ad oggi i bianconeri, come si evince dalle dichiarazioni del direttore tecnico Pierpaolo Marino, sarebbero tra le società che non vorrebbe ricominciare a giocare. La preoccupazione a Udine più che per il campionato in corso è per il regolare svolgimento della prossima stagione. Concentrarsi, quindi, più sul futuro e che sul presente. Nel frattempo, però, si sta continuando ad organizzare la ripresa, allestendo il centro Bruseschi con tutto il necessario per un ritorno all'attività in piena sicurezza