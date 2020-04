Di Natale tra presente e passato: "Che squadra quella di Guidolin! Con Sanchez mi divertivo. Udinese? Pozzo la riporterà in Europa"

L’ex attaccante dell’Udinese, Antonio Di Natale ha risposto alle domande del difensore friulano Sebastien De Maio con una diretta Instagram, ripercorrendo il suo passato il bianconero, i suoi ricordi, ma anche parlando del presente e del futuro del nostro calcio: "Quando abbiamo raggiunto traguardi importanti avevamo un grande gruppo e un grande allenatore come Guidolin. Eravamo temuti da tutte le squadra, un gruppo molto forte e con giocatori importanti come Sanchez, Inler, Asamoah. Sapevamo costruire in casa la nostra classifica. Abbiamo vissuto delle serate magiche, indimenticabile quella di Anfield. Abbiamo ottenuto una vittoria incredibile e a fine partita tutto lo stadio era in piedi ad applaudirci.

Tanti i compagni nella sua lunghissima carriera, difficile stilare una classifica dei preferito ma nel suo cuore uno ha saputo fare breccsia: "Sicuramente Alexis è stato senza dubbio uno dei giocatori con i quali mi sono trovato meglio. Con lui mi sono proprio divertito, è un malato del pallone, per questo è arrivato così in alto. Si allenava sempre prima e dopo le sedute, ama davvero tanto il calcio. Posso dire che sì il calcio mi manca, mi manca lo spogliatoio, i compagni, le risate, l'odore del campo. Adesso ho un ruolo diverso e molto impegnativo".

Riuscirà l'Udinese a tornare sui livelli del passato? Totò è covinto che sì, l'Udinese potrà raggiungere presto importanti traguardi: "Pozzo sta costruendo una squadra competitiva. Il campionato si è fermato, ci vorrà ancora un anno o due per fare la squadra, ma credo che poi l'Udinese potrà ambire al ritorno in Europa. Lo meritano la città e la società".

Ora però il calcio è fermo, bloccato dall'emergenza coronavirus: "E' giusto finire il campionato, sia in A che in B. Altrimenti è il caos, ci sarebbero troppe discussioni. Io credo che si troverà un accordo per la ripresa, si giocherà fino ad agosto, poi un mese di pausa e si riprenderà a settembre con la nuova stagione".