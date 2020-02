Conferenza stampa, Gotti: "Dobbiamo essere contenti di aver pareggiato. Stavamo facendo una frittata, dopo aver fatto una partita incredibile"

Il tecnico dell'Udinese Luca Gotti è intervenuto in sala stampa per analizzare il pareggio ottenuto contro il Brescia: "Dobbiamo essere contenti di aver pareggiato. Stavamo facendo una frittata, dopo che avevamo fatto una partita incredibile. Il torto vero è quello di non aver fatto gol. Poi prendiamo gol in quel modo. Non abbiamo concesso tante occasioni, la squadra dimostra equilibrio. Prendiamo gol da una palla su una punizione a centrocampo".

Cosa è mancato?

"Abbiamo provato a vincere la partita, venivamo da tre sconfitte di fila. Inizi ad avere timore, anche involontariamente. Un conto è gestire la partita su doppio vantaggio, un conto è venire da tre stop. L'atteggiamento è stato sempre positivo, disinnescavamo con relativa facilita. Nel primo tempo ci hanno messo alcuni palloni in area mentre nel secondo tempo no. Non ho molto da rimproverare".

La preoccupa il non fare gol?

"Mi preoccuperebbe se si va in una direzione di minor produttività. Se continuiamo a lavorare in questo modo qui non può andare sempre così".

Partita rimasta in bilico grazie a Joronen?

"Non è De Maio che ci fa prendere gol, ma eravamo in superiorità. Non è solo Joronen, abbiamo avuto delle occasioni che devono essere sfruttate".