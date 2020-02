Collavino: "Zeegelaar e Prodl innesti che ci aiuteranno nel presente e nel futuro"

Zeegelaar e Prodl sono stati introdotti dal direttore Collavino: “Zeegelaar già lo conoscete, avendo già disputato l'anno scorso il girone di ritorno con l'Udinese, contribuendo alla salvezza della squadra. Prodl ha grande esperienza, ha giocato nel campionato austriaco, tedesco e inglese, siamo felici di accoglierlo nella famiglia dell'Udinese”.

Il DG ha poi parlato del mercato, aggiungendo alcuni dettagli a quanto detto dal DT Marino: “La sinergia col Watford ha permesso di valorizzare giocatori che a Udine non avevano trovato spazio, faccio solo un nome: Odion Ighalo. Un ragazzo che ha fatto tante preparazioni estive con allenatori diversi, non trovando mai una collocazione, in Inghilterra ha trovato l'ambiente giusto, è stato possibile poi fare una cessione che ha portato benefici sia all'Udinese che al Watford, ora per lui si parla del Manchester United. Per quanto riguarda la risposta dei tifosi, sono uscite classifiche sull'affluenza allo stadio, siamo al terzo posto, dietro al Cagliari, che ha uno stadio da 16000 posti, e la Juventus, che forse ha uno stadio sottodimensionato rispetto al suo bacino d'utenza, noi ci collochiamo subito dietro, quindi la risposta del pubblico alle scelte della società, coerenti con quanto dichiarato nei mesi scorsi, è ottima”.