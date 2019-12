Vidal vicino all'Inter, si allontana De Paul

Vidal non è più contento al Barcellona, il centrocampista cileno ritiene di non aver avuto sufficiente spazio. Per questo motivo avrebbe chiesto già a a gennaio la cessione. L'Inter ci pensa, per Conte l'ex Juve è sempre stato il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo. Parti già a lavoro per trovare un accordo, con voci della Spagna che trapelano grande ottimismo. Anche per questo motivo Rodrigo De Paul si allontana da Milano.