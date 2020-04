Vi ricordate di Tokoz? L'Udinese potrebbe tornare a farsi sotto

Vi ricordate di Dorukhan Tokoz? Il centrocampista turco fu a lungo accostato all'Udinese questa estate, un lungo tiro e molla con il Besiktas che alla fine si risolse in un nulla di fatto. L'Udinese infatti, alla fine, decise di puntare su Walace per rinforzare il centrocampo. Ora, stando ai media turchi, i Pozzo sarebbero tornati alla carica per il mediano classe '96. Il giocatore continua a piacere molto e, visto che il centrocampo potrebbe essere il reparto bianconero a subire maggiori modifiche nel corso della prossima sessione di mercato, non è da escludere che l'Udinese possa tornare a farsi sotto, magari anche grazie all'aiuto economico da parte del Watford. Occhio però alla concorrenza di altri club: in Italia su di lui c'è anche la Lazio.