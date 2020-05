Udinese forte su un giovane brasiliano

Udinese a caccia di talenti in giro per il mondo. L'ultimo giovane ad essere entrato nella lista degli osservati speciali in vista della prossima sessione di mercato sarebbe Yuri Cesar, classe 2000 di proprietà del Flamengo. Quest'anno al Fortaleza, il talentino brasiliano è cercato anche da altri club. Oltre ai bianconeri sulle sue tracce ci sarebbe anche Shakhtar Donetsk e Real Madrid. Gino Pozzo però potrebbe bruciare la concorreza, l'Udinese, infatti, rispetto alle altre concorrenti avrebbe già pronta un'offerta e con il club di Rio i rapporti sono ottimi.