Tuttosport: "Il Torino vuole Okaka adesso"

Stefano Okaka nell'immediato, Andrea Petagna per la prossima stagione. Con Zaza in uscita, direzione Villarreal (trattativa in divenire), è questo il piano del Torino, secondo quanto riferito da Tuttosport. In particolare, i granata puntano a Petagna, forti anche dei buoni rapporti con la SPAL nell'ambito dell'affare Bonifazi (e della trattativa per Iago Falque): obiettivo non semplice, ovviamente, perché il centravanti scuola Milan è seguito da diverse big del nostro campionato. Per sostituire Zaza in questa seconda parte di stagione, però, il primo nome sarebbe appunto quello di Okaka, bomber dell'Udinese.