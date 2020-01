Teodorczyk preme per tornare all'Anderlecht e l'Udinese potrebbe accontentarlo

Questa sera Teodorczyk sarà al centro dell'attacco bianconero, domani però potrebbe vestire un'altra maglia. Quella contro la Juve potrebbe essere la sua ultima gara con la maglia dell'Udinese, il polacco, in uscita, starebbe premendo per fare ritorno all'Anderlecht. Il club belga, come riportano alcune fonti, avrebbe un sì di massima da parte dell'Udinese e anche un accordo con il giocatore. Si attendono sviluppi nelle prossime 24/48 ore.