Teodorczyk-Anderlecht, continuano i contatti

Continuano i contatti tra Udinese e Anderlecht per Teodorczyk. I belgi rivorrebbero il polacco ma non sarebbero disposti ad acquistarlo subito a titolo definitivo. Prestito con diritto, i Pozzo vorrebbero l'obbligo. C'è ancora distanza ma se ne sta parlando, soprattutto perché l'attaccante vuole maggiore spazio. Qualora però non arrivasse un'offerta soddisfacente allora Teo resterebbe a Udine almeno fino alla fine della stagione.