Rivoluzione Napoli: tra gli obiettivi di mercato torna ad esserci anche De Paul

Con Martens e Callejon in partenza il Napoli è chiamato in estate a rifondare il proprio reparto offensivo. Nelle idee di Gattuso ci sarebbe quella di inserire un giocatore in grado di giocare tra le linee, di fare da raccordo tra il centrocampo e l'attacco. Per questo motivo all'ombra del Vesuvio torna di moda il nome di Rodrigo De Paul. L'argentino piaceva in passato e torna a piacere ora e i rapporti che intercorrono tra De Laurentiis e Pozzo sono più che buoni.