Vittorio Parigini è vicino al Genoa. L'attaccante del Torino, seguito anche dall'Udinese, sarebbe in procinto di trasferirsi in rossoblù. Il classe '96 si trasferirà in Liguria a titolo definitivo. L'intesa tra il giocatore e il Genoa è stata raggiunta, ora dovranno sistemare alcuni dettagli i due club.