Occhi puntati su un giovane centrocampista del Perugia

Stando a quanto riportato da Seriebnews.com, l'Udinese avrebbe messo gli occhi su Vlad Dragomir, centrocampista classe '99 in forza al Perugia. Il giocatore, che piace molto in Serie A anche a Bologna e Cagliari, è cresciuto nelle giovanili dell'Arsenal ed è un punto fermo della Nazionale U21 rumena. Quest'anno sta facendo molto bene in Serie B con la formazione allenata da Massimo Oddo, tanto da aver attirato su di se gli occhi di diverse squadre. Tra queste, come detto, anche l'Udinese, che con il Perugia vanta tra l'altro ottimi rapporti dopo le operazioni Balic e Angella concluse in estate.