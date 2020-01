Ma quale scambio con De Paul! Su Piatek c'è il PSG

Nei giorni scorsi qualche testata aveva lanciato l'idea di un possibile scambio Piatek-De Paul sull'asse Milan-Udinese. In realtà il polacco, che non è stato inserito in un discorso per l'acquisizione dell'argentino, è seguito dal Paris Saint-Germain. L'attaccante rossonero sarebbe il sostituto ideale di Edinson Cavani, destinato a lasciare la capitale francese nei prossimi giorni. Per il momento, però, Leonardo non avrebbe presentato nessuna offerta ufficiale al club rossonero, così come il Tottenham, l'altra squadra sulle tracce del centravanti ex Genoa.