Lotito-Pozzo, affari in vista? I biancocelesti vorrebbero Luis Suarez del Watford e magari anche De Paul

Affari in vista con la Lazio per i Pozzo. I biancocelesti sono in pressing su Luis Suarez, attualmente in forza al Real Saragozza, ma di proprietà del Watford. A spingere l'attaccante verso la capitale sarebbe il suo agente, lo stesso di Luis Alberto. Il colombiano potrebbe però non essere l'unico affare perché a Lotito e Tare piace moltissimo anche Rodrigo De Paul. In caso di partenza di Milinkovic-Savic, per il quale arriveranno offerte faraoniche da tutta Europa, l'argentino sarebbe il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo.