Ljajic in uscita del Besiktas: in Italia piace ad Udinese ed Hellas Verona, ma l'ingaggio è alto

Adem Ljajic, trequartista serbo classe '91, sembra essere in uscita dal Besiktas. L'ex giocatore di Fiorentina e Torino avrebbe chiesto la cessione ed il club turco sarebbe disposto a farlo partire per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Stando a quanto riporta il portale ajansspor.com, il giocatore potrebbe tornare in Italia. Su di lui ci sarebbero l'Hellas Verona e l'Udinese. Unico ostacolo (decisamente importante): l'ingaggio di 3,4 milioni l'anno percepiti al Besiktas dal serbo.