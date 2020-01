Pensa già alla prossima stagione la Fiorentina, con la difesa che è nel mirino vista la fragilità mostrata in questa annata. Preso Igor per i prossimi sei mesi, l'altro obiettivo sarebbe Samir. Il giocatore però sta attualmente recuperando da un infortunio, quindi ogni discorso è per giugno, intanto i viola osserveranno il ragazzo e vedranno se il recupero dall'operazione al menisco sarà completo oppure no.